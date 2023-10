Victoria Beckham parla della presunta amante di suo marito, Rebecca Loos: «E' stato il periodo più difficile della mia vita»

Victoria Beckham ha parlato per la prima volta del dolore provato in seguito alle affermazioni sulla presunta relazione di suo marito David con la sua assistente Rebecca Loos.

Quasi 20 anni dopo, la stilista ed ex spice girls, ricorda il dolore provato per quelle voci su una storia tra il marito e l'assistente mentre lui giocava in Spagna per il Real Madrid. La confessione è contenuta nel documentario Beckham che ripercorre la vita dell'ex calciatore dall'infanzia fino al suo ultimo ruolo di comproprietario della squadra statunitense dell'Inter Miami e che uscirà oggi su Netflik.

I mesi più difficili

«Sono stati i mesi più difficili della mia vita - ha raccontato Victoria - non mi sentivo più come una coppia». Mentre Beckham ha ammesso che ancora non sa come hanno superato la crisi del 2003, ma lui e la sua ex moglie Spice Girl sapevano che dovevano "combattere per la loro famiglia", e hanno detto che si sentivano come se stessero "annegando" quando il loro matrimonio è stato sui giornali per mesi. L'ex capitano dell'Inghilterra ha anche raccontato di "si sentiva fisicamente male ogni giorno" mentre lui e la signora Beckham affrontavano una battaglia per salvare il loro matrimonio.

La presentazione del documentario

Ieri sera la coppia ha assistito alla première londinese del documentario. Beckham e la moglie stilista, che indossava un tailleur pantalone bianco della sua collezione, erano con i loro quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, la moglie di Brooklyn, Nicola Peltz e la fidanzata modella di Romeo, Mia Regan. Le celebrità sulla lista degli invitati includevano James Corden, Tana Ramsay, Gary Neville, Alexa Chung e Steve Bruce, e in seguito Beckham ha organizzato una sontuosa festa al club The Twenty Two di Mayfair. Sembrava tutto lontano un milione di chilometri dai giorni difficili di Madrid. David e Victoria non sentono più di avere "nulla da dimostrare".

In un'intervista estremamente onesta nel quarto e ultimo episodio della serie, la signora Beckham, 49 anni, trattiene le lacrime quando le viene chiesto se quello sia stato il momento più difficile del loro matrimonio. "Al 100 per cento", ha confessato. 'È stato il periodo più difficile per noi. Perché sembrava che il mondo fosse contro di noi. Il punto è questo: eravamo uno contro l'altro, se devo essere completamente onesta. Fino a Madrid a volte sembrava che fossimo noi contro tutti gli altri, ma eravamo insieme, eravamo connessi, eravamo l'uno con l'altro. Ma quando eravamo in Spagna, non sembrava che fossimo l'uno per l'altro. E questo è triste. Non posso nemmeno dirti quanto sia stato difficile. E come mi ha influenzato».

La presunta amante



Beckham, 48 anni, ha sbalordito il mondo quando la sua presunta relazione con la signora Loos è stata rivelata dal quotidiano News Of The World. All'epoca la signora Beckham aveva deciso di restare nel Regno Unito in modo che i suoi giovani figli Brooklyn e Romeo potessero restare nelle loro scuole. La decisione ha lasciato Beckham solo e ammette di aver faticato. Ha detto: «Quando mi sono trasferito in Spagna per la prima volta è stato difficile perché ho fatto parte di un club e di una famiglia per tutta la mia carriera, dall'età di 15 anni a quando avevo 27 anni. Mi hanno venduto dall'oggi al domani, il minuto dopo mi sono venduto". Ero in una città diversa, non parlavo la lingua. Ancora più importante, non avevo la mia famiglia. Ogni volta che ci svegliavamo sentivamo che c'era qualcos'altro... sentivamo entrambi in quel momento che non ci stavamo perdendo ma stavamo annegando». Alla domanda su come sia sopravvissuto il loro matrimonio, Beckham ha raccontato di aver paura di giocare a calcio mentre sua moglie lottava per trovare una via d'uscita dalla crisi. Scuotendo la testa, ha detto: «Non so come abbiamo superato tutto questo, in tutta onestà. Victoria è tutto per me, vederla ferita è stato incredibilmente difficile, ma siamo combattenti e in quel momento dovevamo lottare l'uno per l'altro, dovevamo lottare per la nostra famiglia. «E valeva la pena lottare per quello che avevamo. C'erano alcuni giorni in cui mi svegliavo e pensavo: 'Come andrò a lavorare? Come farò ad arrivare a quel campo di allenamento? Come farò a fare finta che non ci sia niente che non va?' Mi sentivo fisicamente male ogni giorno quando aprivo gli occhi, 'Come farò a farlo?»

Il trasferimento a Madrid



La crisi ha spinto la signora Beckham a trasferirsi a Madrid, dove hanno acquistato una casa da 3 milioni di sterline che lei stessa dice di aver arredato. Poi è arrivato il terzo figlio della coppia, Cruz, ora 18enne, nella capitale spagnola. Nonostante abbia creato una base per la sua famiglia a Madrid, ammette di non essere stata contenta di aver lasciato il Regno Unito. La signora Beckham ha descritto il periodo trascorso a Madrid come un "incubo" e "un circo assoluto", mentre Beckham ha detto che la corsa scolastica era "in diretta sulla TV spagnola".