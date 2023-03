Daniele Dal Moro squalificato rompe il silenzio e pubblica un post commovente su Oriana: «Anche se non te lo dicevo mai...»

Daniele Dal Moro rompe il silenzio - dopo le presunte voci a seguito della sua squalifica dal Grande Fratello Vip - a proposito del suo rapporto con la fidanzata Oriana Marzoli. Diversi utenti, infatti, hanno notato che Daniele ha iniziato a seguire su Instagram alcuni vipponi ma non Oriana, ipotizzando che l'ex concorrente si sentisse come “tradito” dalla showgirl venenzuelana perché lei rappresenterebbe il motivo scatenante del suo allontanamento dalla Casa e che per questo motivo abbia deciso di tagliare i ponti con lei. Ma un post condiviso nelle ultime ore sui social metterebbe a tacere ogni supposizione.

Daniele Dal Moro, la conferma sui social

Oriana Marzoli non ha infatti avuto la possibilità di salutare il suo cavaliere e ha deciso così di scrivergli una lettera che, in breve tempo, è arrivata nelle mani di Daniele Dal Moro. Il concorrente l'ha poi condivisa sui social: «Dani ti scrivo adesso che ci hanno appena detto che non ci sarai più con noi... ti giuro non sai quanto io sia dispiaciuta. Sto piangendo mentre ti dico queste parole, mi sento troppo male, sono triste e non sai quanto... mi sarebbe piaciuto salutarti prima di andare via ma soprattutto avrei voluto che non te ne andassi. Mi dispiace amore per come siamo stati nelle ultime ore, sai quanto ci tengo e l'affetto che provo per te. Mi interessi davvero, te lo giuro. Spero tantissimo che fuori tu abbia voglia di continuare a conoscerci, ti prometto che sarò più tranquilla. Aspettami fuori che appena esco ti voglio vedere e voglio che mi porti in quel bosco di cui mi parlavi. Ps: anche se non te lo dicevo mai, mi piace come sei. Ci vediamo tra due settimane».

Queste le parole di Oriana Marzoli. Poi, conclude: «Sei bellissimo biondino con gli occhi azzurri/verdi».

Daniele Dal Moro oltre alla lettera ha ricevuto due polaroid che li ritraggono insieme e un uovo di gallina che secondo quanto si legge tra i commenti, farebbe riferimento a un divertente scambio di battute tra i due.