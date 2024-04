Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sposano, il sì a Roma dopo 20 anni d'amore. L'annuncio dalla Clerici: «Lui è speciale, che emozione scegliere l'abito»

Daniela Ferolla, Miss Italia del 2001, conferma le nozze con il fidanzato, Vincenzo Novari. A distanza di vent'anni dall'incontro che ha segnato l'inizio del loro amore, la coppia si appresta a compiere il grande passo. Il matrimonio sarà il 22 giugno, e oggi a È sempre Mezzogiorno la conduttrice racconta le sue emozioni ad Antonella Clerici.

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sposano

Tra i due sembra che il più indeciso fosse proprio Novari e proprio a lui si rivolge la conduttrice: «Lui lo conosco da prima di te, cioè lei è veramente più bella di te.

I preparativi

A scegliere l'abito la conduttrice è andata con le sorelle perché la mamma purtroppo non c'è più. Per il menù e la torta si cercherà di mettere insieme gusti e tradizioni: Ferolla è campana, lui è genovese. Per il resto la conduttrice di Uno Mattina continuerà a fare da pendolare, ad andare di continuo su e giù tra Roma e Milano, per lavoro e per amore. Ora vive a Milano con il futuro marito, ma si sposerà a Roma.

Chi è lui

Per Vincenzo Novari (64 anni), sarà il secondo matrimonio, dal quale è nato un figlio, Giulio. Originario di Genova, è un imprenditore. La sua carriera è costellata da ruoli di prestigio, tra cui l'incarico di amministratore delegato per la Fondazione olimpica Milano-Cortina 2026 fino al 2022 e tifa per il Milan.