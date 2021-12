Damiano dei Maneskin, fan preoccupati per l'assenza dai social. «Basta dare di matto, non mi sono perso»

«Basta dare di matto», così Damiano David, frontman dei Maneskin risponde ai fan preoccupati per la sua assenza dai social. Il cantante romano non postava sul proprio account Instagram da ben una settimana, un tempo record dato il gran numero di follower, provenienti da tutto il mondo, che attende ogni giorno sue notizie.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Natale 2021, gli auguri dei vip su Instagram: dalla foto hot di... PERSONE Maneskin, Damiano David nei panni di Paul Newman nel docufilm?... IL REPORT Damiano dei Maneskin icona del 2021, è lui l'influencer... ROMA Maneskin, Damiano: relax dopo la vittoria all’Eurovision in un... SPETTACOLI X Factor: i Maneskin fanno impazzire il Forum di Assago. Il video...

Damiano David: «A volte è bene spegnere il telefono»

Dopo una lunga pausa Damiano David posta solo oggi una foto sul suo profilo Instagram per rassicurare i propri fan. La vittora di Sanremo e il trionfo all'Eurovision, poi la scalata delle classifiche mondiali: gli impegni non devono certo mancare nella sua fitta agenda. Ma non è la prima volta che i follower del frontman dei Maneskin si preoccupano per le sue condizioni. Già nei mesi scorsi alcuni video di concerti diventati virali su TikTok mostravano Damiano affaticato sul palco, che reggeva a fatica i ritmi dettati dall'enorme successo, «si vede che è stanco», si leggeva.

Il 2021 della moda, da Lady Gaga ai Maneskin: ecco i 10 momenti più fashion dell'anno

L'ultimo post prima della pausa social aveva mandato i fan in visibilio: Damiano aveva postato una foto nudo per fare i propri auguri di Natale in perfetto stile Maneskin. Ben 5 milioni le persone che lo seguono su Instagram. Eppure anche il giovane romano dice di aver bisogno di pausa ogni tanto: «Non mi sono perso, ho preso solo qualche giorno di pausa e penso che a volte sia bene spegnere il telefono».