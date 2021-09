Da Grande, Argentero geloso di De Martino: «Mia moglie mette like alle sue foto, che fastidio». Lui reagisce così

Terminato il countdown per l'atteso varietà show "Da Grande", le due serate evento condotte da Alessandro Cattelan che hanno preso il via ieri sera su Rai1. Tra i tanti ospiti della prima puntata, l'attore Luca Argentero, da poco sposato con Cristina Marino e padre di Nina Speranza, protagonista dello sketch comico del conduttore, in cui è emersa la gelosia verso Stefano De Martino a cui la moglie mette like su Instagram.

«Io le chiedo: amore, lo conosci? Perché gli metti like? ‘Perché ha un profilo curato’, mi risponde - racconta ironicamente Argentero - . Questa è la cosa che mi dà davvero fastidio. Ma cosa vuol dire che ha un profilo curato? Non è vero, dai non è vero». E conclude: «Stefano è un ragazzo serio e intelligente. Quindi, Stefano bloccale!», scatenando le risate del pubblico in studio.

Il siparietto è proseguito con l'intervento diretto di De Martino che su Instagram ha rivelato di aver bloccato i profili social di Cristina Marino e Ludovica Sauer, mogli di Argentero e Alessandro. «Grazie Stefano!» ha commentato Cattelan. «Luca ce l’abbiamo fatta».

Gli ospiti della seconda puntata non sono stati svelati ancora, ma è probabile, appunto, che in studio ci sarà De Martino per ricevere i doverosi ringraziamenti di rito.