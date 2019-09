Cristina Chiabotto, l'ex Miss Italia sposa Marco Roscio: «Che sia una cosa sola»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha coronato il suo sogno d'amore e ha simprenditore piemontese. A dare l'annuncio sui social è stata proprio l'excon uno scatto suaccompagnato dalla didascalia "21 Settembre 2019. Che sia una cosa sola".Le nozze si sono svolte a Venaria Reale, un comune in provincia di Torino. I due sono legati da due anni, dopo la fine delle relazione con Fabio Fulco a cui è stata legata circa 10 anni. In quell'occasione la Chiabotto dichiarò che la loro relazione non era finita per un motivo specifico ma per una mancanza di stimoli e anche se teneva ancora molto a Fabio aveva preferito andare oltre.Il suo Oltre è stato Marco con il quale sono arrivati i fiori d'arancio. Per l’occasione Cristina ha indossato il classico abito bianco. Per Marco invece un completo scuro e niente papillon. L’uomo ha optato per la cravatta, sempre scura.