Ronaldo modello per Yamamay, a Napoli scoppia la polemica

Dal campo alla moda,si prende l'Italia: il fuoriclasse portoghese dellaha infatti posato comeper la propria linea di intimo,, che in Italia sarà lanciata daPreparatevi a vedere questa foto in tutti gli storee nelle pubblicità sul web:indossa degli slip, uno dei prodotti della linea da lui ideata. Chi, meglio di lui, può posare come modello per una linea di intimo maschile?Inticom Spa ha infatti siglato un accordo di commercializzazione in esclusiva in tutti i punti vendita del marchioUnderwear per l'Italia con Brandsdistribution, divisione di IDT spa, azienda italiana attiva nella distribuzione online B2B di abbigliamento e accessori firmati, da anni distributore ufficiale della collezione underwear del campione portoghese. «Brandsdistribution - dichiara Carlo Tafuri, CEO di IDT Spa - ha individuato inil partner strategico ideale per sviluppare il grande potenziale del brand CR7 Underwear in Italia. Essere presenti in tutti i negozi della catena con la collezione CR7 Underwear è una scelta che ci permetterà di posizionare e rafforzare la linea di intimo di CristianoRonaldo e nello stesso tempo di dare una grande copertura del mercato grazie alla capillarità della rete Yamamay».Gianluigi Cimmino, CEO di Pianoforte Group replica: «Per noi è un grande onore presentare nei nostri punti vendita la collezione di un fuoriclasse come Ronaldo. Ringrazio Brandsdistribution per la fiducia e la grande intuizione nel condividere questo progetto.» Il lancio - viene anticipato - vedrà una forte campagna pubblicitaria on-line ed off-line con immagini didi grande impatto anche nelle vetrine di tutti gli store.