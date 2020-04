Coronavirus, Fabrizio Corona riceve in casa il personal trainer nonostante il distanziamento sociale: diffidato

Coronavirus, Fabrizio Corona ha ricevuto in casa il suo personal trainer nonostante le regole sul distanziamento socialele previste dagli ultimi provvedimenti governativi per contenere l'emergenza Covid19 lo impediscano. Per questo ieri mattina, la polizia di Stato di Milano ha notificato a Fabrizio Corona una diffida emessa dal Tribunale di Sorveglianza, con cui gli viene intimato il rispetto delle regole.

Nei giorni scorsi è stato accertato come Corona, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, abbia più volte ricevuto il suo personal trainer, che è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione e, per questo, multato per aver violato il divieto di spostamenti in assenza di comprovate necessità. Fabrizio Corona è stato quindi diffidato formalmente al rispetto di «tutte le regole», sia quelle attinenti alla sua detenzione domiciliare, sia quelle riguardanti il distanziamento sociale, pena più gravi conseguenze.



Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA