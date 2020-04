Stefano De Martino, «Belen in costume in terrazzo: tutta Milano si affaccia sul nostro balcone»

C'è anche Stefano De Martino tra gli ospiti in collegamento con lo studio di Domenica In. Il ballerino e conduttore televisivo napoletano, reduce dall'esperienza con "Stasera tutto è possibile", è stato autore di uno scherzo riuscitissimo ai danni di Mara Venier.

Tra le grandi passioni di Stefano De Martino c'è la musica: sa suonare molto bene il piano e, poco prima dell'emergenza coronavirus, aveva acquistato una tromba. «Uno strumento che mi ha sempre affascinato, avrei voluto impararlo a suonare e avevo appena iniziato delle lezioni» - ha spiegato - «Per via dell'emergenza non ho potuto continuare, ma sto imparando da autodidatta». Con uno stratagemma, Stefano De Martino ha iniziato a suonare in playback, illudendo la malcapitata Mara Venier che una volta accortasi dello scherzo ha reagito così: «Ma mi stai prendendo per il c...?». Stefano De Martino ha poi continuato a scherzare così: «Non sottovalutiamo l'importanza del playback, Bobby Solo ci ha vinto un Festival di Sanremo».

Le cose si fanno più serie quando Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez e papà del piccolo Santiago, parla dell'emergenza coronavirus: «Siamo qui, restiamo in casa ma mi rendo conto sia dura per tutti. Questo virus ci sta togliendo quel lato umano e spontaneo, la tendenza a incontrarci e ad abbracciarci». Quando Mara Venier le chiede di Belen, Stefano De Martino risponde: «È di sopra, a prendere il sole in balcone. Ormai tutta Milano si affaccia per vederla in costume da bagno...».



