Maneskin, Angelina Jolie al Circo Massimo, le foto dei fan in visibilio: «Sono seduto dietro di lei»

Al grido di «Ciao Roma» i Maneskin si sono ripresi la Capitale. Non che l'avessero mai persa, ma i trionfi internazionali avevano portato la band lontana da quella città che è la mamma di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. E ieri il Circo Massimo è esploso. «Al mio tre scatenate l'inferno» e i fan hanno fatto esattamente ciò che Damiano David gli ha chiesto: si sono scatenati tutti.

Ma tra quei 70mila spettatori al concerto dei Maneskin è spuntata una super vip d'eccezzione che ha fatto saltare ancora piu' in aria (se possibile) i fan della band. Angelina Jolie assieme alla figlia Shiloh erano in tribuna per ballare e cantare i brani della band romana.

Angelina Jolie davanti a me al concerto dei Maneskin #maneskin pic.twitter.com/xlmONXjJNG — Blengi (@fedeblen) July 9, 2022

La band romana conquista tutti

Che i Maneskin siano riusciti a conquistare con il loro talento il mondo intero non è certo un mistero: i loro fan e gli appassionati della loro musica provengono ormai da ogni parte del pianeta, ma nessuno forse si aspettava che tra tutti ci fossero anche star di Hollywood.

Angelina Jolie with Shiloh at the Maneskin concert in Italy ❤

Omg beautiful night 🤣 pic.twitter.com/A4PSWPqZJS — 4AJ✨ (@4youAJ_) July 10, 2022

La schiena dell'attrice diventa virale

Gli spettatori alla visione della Jolie che arriva, entra, canta e balla, sono letteralmente impazziti. E così sui social tra un brano e l'altro, tra un piatto della batteria spaccato e un primo piano di Damiano, la schiena di Angelina Jolie diventa virale.

Not Angelina Jolie dancing to “I wanna be your slave” at the Maneskin concert pic.twitter.com/bEeudNdx2w — Yeeeezzz (@Sheeeeeeeeshss) July 10, 2022

Fan impazziti

Su twitter la bacheca è piena di utenti che hanno condiviso foto e video dell'attrice al Circo Massimo. Non molti sono riusciti a vederla da vicino, ma tutti quelli che c'erano (ed erano 70mila) hanno ripreso l'ex moglie di Brad Pitt di spalle. «Angelina Jolie di fronte a me al concerto dei Maneskin» e ancora «benvenuti nel multiverso... dove Angelina Jolie va al concerto dei Maneskin».

Insomma se nessuno poteva pensare che niente avrebbe distratto i fan della rock band dal palco, diciamo che si sbagliava di grosso. Angelina Jolie, e la sua schiena sono sempre un bel vedere.

Mamma mia ma Angelina Jolie e la figlia sono identiche che spettacolo #maneskin pic.twitter.com/yQ8btRmMAZ — Flav⎊ (@Darveyinbed) July 9, 2022

I vip presenti al concerto

Angelina Jolie si trova a Roma per girare il nuovo film “Without blood”, tratto dal romanzo di Baricco, di cui lei è regista. E non è stata la sola star a essere presente ieri. Con lei nell'area vip presenti anche Anna Foglietta, Gabriele Muccino e Anna Ferzetti. Il sindaco Roberto Gualtieri è assente “giustificato”: stava seguendo gli sviluppi dell’incendio a Centocelle.