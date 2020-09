Harry e Meghan, festa di compleanno con pochi amici per il duca di Sussex: presenti Oprah e Gloria Steinem ma niente reali

Il prossimo fine settimana si celebrerà la festa di compleanno di Harry. Il duca di Sussex aveva annunciato che non avrebbe fatto alcuna celebrazione, perché si sentiva già molto fortunato ad avere accanto la sua famiglia, ma secondo alcune indiscrezioni nella loro casa a Santa Barbara terranno un piccolo ricevimento con pochi amici intimi.

L'occasione sarà anche quella di far vedere ai loro amici la loro nuova casa, in cui si sono trasferiti in pieno lockdown. La pandemia non ha permesso loro di fare grandi eventi e con l'occasione della ricorrenza del 36esimo compleanno terranno un piccolo ricevimento. Alla festa però sarà esclusa tutta la famiglia reale, quindi padre, nonna, fratello e cognata di Harry, ma non solo non parteciperanno nemmeno le amate cugine Beatrice e Eugenia. Saranno invece presenti molti amici di Meghan Markle, che in California ha vissuto molti anni, come la presentatrice Oprah e Gloria Steinem.

La casa sarebbe in stile mediterraneo, immersa nel verde e concede loro molta privacy. Seondo alcune indiscrezioni Harry sarebbe felice e rilassato.

