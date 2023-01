È una notte di festeggiamenti quella andata in scena in una storica piazzetta di Roma, dove il casting Antonello Lauretti ha soffiato sulle candeline di un nuovo compleanno con l'affetto degli amici più cari e di ospiti come Sabrina Salerno, Massimo Boldi, Anna Falchi, Soleil Sorge, accolti nel club a Largo del Teatro Valle, in un luogo dal respiro statunitense gestito con passione da Cristiano Berti, Andrea Iemma, Alessio Placidi e Alessandro Galletti. Una festa nel cuore del Rione Parione ma dal sapore internazionale, anche nelle pietanze servite, con la tradizione culinaria italiana fusa a quella giapponese. Delicatessen e sushi di benvenuto con originali proposte di piatti orientali, il tutto accompagnato da bollicine e calibrati cocktail serviti a ritmo di musica cantata rigorosamente dal vivo dalle potenti voci di Rita Pilato e Luca Notari, affiancati a loro volta dal corpo di ballo coreografato da Newil Macran della Visionnaire Event, che ha dato vita a suggestive performance dai molteplici cambi di stile. Smartphone sempre alla mano per le belle influencer Silvia Martinelli e Chiara Geme, seguite dai giovani amici e attori tra cui, Riccardo Mandolini tra le star della fortunata serie Baby' e Giacomo Giorgio e Nicolò Galasso, interpreti e beniamini della serie Mare Fuori', entrambe disponibili su Netflix. L'attrice Alessia Fabiani scherza e balla con l'amica Carolina Marconi, reduce dall'esperienza del Grande Fratello Vip e giunta al party insieme al compagno Alessandro Tulli, ex calciatore oggi dedito alla formazione in campo delle piccole promesse del calcio. Il doppiatore Stefano Macchi non lesina attenzioni alla sua Elisa D'Ospina in dolce attesa, mentre al tavolo durante la cena, si scambiano pareri e brindisi con il chirurgo plastico Valerio Badiali. Scherzano tra loro l'autrice televisiva Francesca Cinquini insieme ad una luminosa Raffaella Fico, di giallo vestita, mentre Soleil Sorge raccoglie gli abbracci degli ammiratori che la ritrovano in pista. Poco prima della mezzanotte è il momento del taglio della torta, una Gemme di Grano' crema e cioccolato, omaggiata da una pasticceria di Casal Palocco a Lauretti, festeggiato da Elisabetta Ferracini, dall'amico Quirino Razzano e dall'abbraccio di una Sabrina Salerno sempre in gran forma, il tutto con il calore degli invitati alla festa più patinata del sabato sera capitolino.