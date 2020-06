Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si separano, l'influencer sbotta con i fan: «Adesso basta»

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si separano, l'influencer non sopporta più le domande dei fan: «Adesso basta». La vacanza d'amore per i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip è giunta a termine. I due si sono goduti giorni di passione e complicità dopo settimane lontani a causa della permanenza del figlio di Eleonora Giorgi nella casa più spiata d'Italia e del lockdown da coronavirus. Si sono riabbracciati dopo tre mesi e non senza polemiche.

Adesso inizia ufficialmente la relazione a distanza e i weekend da trascorrere a Roma o a Milano. I fan, che hanno seguito questo amore sul nascere, li hanno sommersi di domande sul futuro. Lapidaria l'influencer: «Finora il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia Nina... Basta, i rapporti veri si basano sulla vicinanze delle anime e non dello spazio».

I due si sono separati e non hanno nascosto un po' di malinconia nel riprendere la normalità, ma non tollerano le domande indiscrete sulla loro vita privata. «Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione», sottolinea la Corvaia, costretta a fare chiarezza sulla separazione forzata.



Non vedendoli più insieme nelle rispettive Instagram stories, i followers hanno temuto una rottura. «C’è un legame di anime, non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi», precisa l’ex moglie di Francesco Sarcina.



