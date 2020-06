Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: «Le nostre notti di passione magiche ed esplosive»

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono rivisti ed è esplosa la passione. Dopo essersi conosciuti e innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip i due sono stati separati dal coronavirus, ma la distanza e adesso la vita in comune li ha legati ancora di più.



Incontrarsi di nuovo è stato magico (“Avevo capito subito che c'era grande chimica. È stato magico ed ... esplosivo”) e ora stanno trascorrendo il tempo insieme in Sicilia: “Stiamo cominciando a esplorare la Sicilia - ha spiegato Clizia in un'intervista a "Nuovo" - Andiamo al mare e, appena sarà possibile gli farò visitare anche la Valle dei Templi. Vorrei fargli conoscere la mia bellissima regione e le mie tradizioni: è la terra della ex Magna Grecia, straripante di cultura e arte”.



Dopo il GF il rapporto è migliorato (“In meglio perché finalmente abbiamo un rapporto reale”), ma per la convivenza c’è tempo: “Fateci viere questo momento, per tutto il resto si vedrà. Abbiamo avuto mille ostacoli: io sono stata eliminata dal reality, lui ha continuato il gioco, poi la pandemia e quindi la quarantena. Innanzitutto dobbiamo viverci e abbiamo una gran voglia di farlo”.



Ultimo aggiornamento: 21:08

