Clizia Incorvaia incinta e positiva al Covid: «Momento difficilissimo, ansia per il bebè in arrivo»

Clizia Incorvaia è positiva al Covid. Lo modella, incinta di 7 mesi, ha scritto su Instagram: «Ragazzi ho il Covid, non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre». Clizia un paio di giorni fa aveva fatto sapere ai propri follower che sua figlia Nina, 6 anni, era stata contagiata dal virus. Il suo timore, poi rivelatosi fondato, era quello di risultare positiva a sua volta. «È un momento duro, difficilissimo, ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così, che si sta occupando di noi tutti», ha scritto l'ex gieffina riferendosi al compagno Paolo Ciavarro.

«Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso, poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro “Bebè”». Incorvaia, 41 anni, ha poi rivolto un curioso appello ai suoi follower: «Una cortesia, chi mi scriverà qui o su whatsapp vi chiedo di inviare solo messaggi motivazionali e non che prospettino ipotesi di scenari drammatici. Poiché sono molto fragile e il sistema immunitario va aiutato da un atteggiamento positivo». La modella nei giorni scorsi ha esortato i propri fan a non abbassare la guardia con il Covid, sottolineando a più riprese l'importanza della vaccinazione.