dopo le sue dichiarazioni choc sul marito Francesco Sarcina . Il leader de Le Vibrazioni sulla pagine del Corriere della Sera l'aveva accusata di averlo tradito con Riccardo Scamarcio , suo testimone di nozze.Intervento flash didopo le dichiarazioni rilasciate la scorsa domenica nello stesso salotto. «Ho passato due anni di inferno - aveva raccontato la Incorvaia – Il tradimento non c’è mai stato perché ero separata. Non sono stata io ad andare sui giornali a parlarne ma Francesco. Quando siamo tornati insieme continuava a lasciarmi sola, andava ai party e poi mi arrivavano le segnalazioni su Instagram insieme ad altre donne. Tornava alle sei del mattino e io credevo a tutto. Ho ricevuto segnalazioni e segnalazioni su di lui. Ho trovato delle chat su Facebook e chiedeva materiale pornografico alle fan».Dichiarazioni smentite da, ma che lariconferma senza esitare: «Barbara in seguito alla nostra intervista. Lui ha venduto sua moglie ai giornali, io sono stata insultata per mesi e ora non sto più zitta. Sono due anni che subisco violenza psicologica, mi diceva che il mio lavoro faceva schifo, che io non potevo uscire con lui perchè distoglievo attenzione al gruppo. Mia figlia l'ho sempre protetta».