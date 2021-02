Claudio Villa, scoop a Domenica Live: rintracciato ad Aprilia il figlio segreto, la reazione di Manuela

Il caso dei figli illegittimi di Claudio Villa continua a incuriosire gli spettatori di Domenica Live, Barbara D'Urso riprendere l'argomento della scorsa domenica introducendo nuovi dettagli. Dei presunti figli segreti ne sono stati rintracciati quattro, uno in Russia, uno in Giappone e due nel Lazio. L'investigatore privato, Ezio Denti, ha rintracciato alcuni dei presunti figli a Rocca di Papa e Aprilia, luogo dove il cantante ha vissuto molto tempo della sua vita: «Abbiamo indagato e scoperto, e diversi abitanti della cittadina ci hanno indicato di andare a Aprilia. Per tanti anni ha lavorato lì Claudio Villa, e in molti ci hanno indicato la stessa persona». In studio arriva una busta con una foto che mostra questa persona, di cui per privacy non sono state date le generalità.

Domenica Live, la rivelazione su Claudio Villa. «Manuela ha altri 5 fratelli»

A vederla i presenti in studio tra Claudio Jr, e Manuela Villa. La reazione è di stupore, che non lascia però trapelare nulla: «Indossa una mascherina, non può dire nulla, non mi sentirei di affermare nulla. Ha il mio stesso taglio di capelli. Io comunque voglio sottolineare che sono curiosa di conoscere i miei fratellastri, non per accusare o altro, anzi».

Per Ezio Dente non ci sono dubbi: «Tutto porta a lui, non solo gli abitanti di Aprilia, anche dei collegamenti molto forti». Celebrato in studio poi il compleanno di Manuela Villa, che festeggia con Babrara D'Urso, e i videomessaggi della sua famiglia, cinquantacinque anni.

