Matrimonio da favola per il principe Christian e la ex modella: alle nozze c'è anche Kate Moss

Matrimonio "esotico" per il principe Christian di Hannover, che a Lima ha sposato la storica fidanzata peruviana Alessandra de Osma. Per l'occasione buona parte della nobiltà europea è andata in trasferta in Perù: Christian di Hannover è infatti figlio di prime nozze di Ernst, poi marito di Carolina di Monaco. La sposa - che a onor di cronaca aveva già detto "sì" qualche tempo fa per il matrimonio civile - ha indossato un abito tutto pizzo del designer Jorge Vázquez con tanto di velo chilometrico e con la tiara degli Hannover che era già stata della "suocera" Carolina.Look da sposa semplice ma d'impatto, da vera "Principessa della Ande", come la soprannominano i tabloid internazionali: d'altra parte Alessandra, 25 anni, ha un curriculum da modella e ancora sfila occasionalmente, per cui l'effetto era abbastanza assicurato.E come ospite d'eccezione a Lima è stata intercettata un'altra ex modella di altro livello: Kate Moss, che si è presentata mano nella mano con il fidanzato conte von Bismarck e un po' infagottata in un abito a fantasia che non le rendeva più di tanto giustizia e non si è mai tolta gli immancabili Ray Ban scuri.Ma al matrimonio c'erano anche Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo e le reali cugine Beatrice ed Eugenie, figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, che per l'occasione hanno sfoderato outfit floreali firmati Alice&Olivia decisamente migliori dei look ai quali ci hanno abituati negli ultimi anni.