Zaccagni e Chiara Nasti (ex di Zaniolo) aspettano un bambino: l'annuncio nell'esultanza del biancoceleste

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti saranno presto genitori. Il calciatore della Lazio lo ha "annunciato" con la sua esultanza al gol contro lo Spezia (assegnato poi come autorete al portiere ligure Provedel): pallone sotto la maglietta, a simulare un pancione, e pollice in bocca.

Scena immediatamente ripresa dalla fidanzata influecer, ex del romanista Nicolò Zaniolo, con un post su Instagram in cui scrive: «Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori. Ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy». Una bella notizia per il calciatore biancoceleste, ritornato al gol (o quasi) e presto papà.