Chiara Nasti, bufera per il commento classista: «Quel bimbo potrebbe diventare il tuo datore di lavoro»

Ancora una bufera social su Chiara Nasti, moglie del calciatore e Mattia Zaccagni, questa volta per una frase accusata di "classismo". Un utente aveva commentato un suo post dando del maleducato a un bambino che compariva nelle sue storie, ma lei lo ha difeso dicendo che i piccolo è «molto benestante» e un domani potrebbe diventare il suo datore di lavoro". Un commento che ha scatenato l'ironia e la rabbia del web.

Il botta e risposta

«Ma quel bimbo maleducato nelle storie chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaff***?» è il commento dell'utente. Immediata la replica di Chiara: «Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci perché se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente, oltre ad essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su».

La rabbia sui social

In tanti si sono scatenati sotto al post come dimostrano decine di commenti ironici. «Un passo verso l'abisso» dice un utente «Quindi il giorno che non stesse bene economicamente lo possiamo prendere a ciabattate?» dice sarcasticamente un altro su Twitter. E ancora su Twitter: «Questa fa paura. Riconduce tutto ai soldi e alla visibilità. Un vuoto a rendere umano». Il post con la foto del commento incriminato è stato condiviso anche su Facebook nella celebre pagina "Il Signor Distruggere" di Vincenzo Maisto, dove si contano già centinaia di commenti.

