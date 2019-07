Chiara Ferragni e il tenero video di Leone sul divano: i fan notano due particolari

di Emiliana Costa

Chiara Ferragni

Leone

Fedez

Ferragnez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e il tenerodisul. I fan notano due particolari. L'influencer più famosa del mondo ha postato su Instagram un filmato in cui il figlioletto nato dall'amore conè sul divano accanto a lei. Il bimbo chiama il papà e "digerisce" il pranzo. Ma l'attenzione dei follower è attratta da un altro particolare.«Tutti ad ammirare Leone, io invece ho guardato i piedi della Ferragni», commenta un fan. E ancora: «Che brutti, metti un paio di pantofole». Insomma, gli utenti notano i piedi dell'influencer sullo sfondo e tornano a parlare dell'argomento "scottante" in casaMa non è l'unico particolare notato. C'è anche chi commenta: «Leone con il ciuffo sbarazzino, canotta e una fiche da 50mila euro». Intanto, il video fa il giro del web e sfiora il milione e mezzo di visualizzazioni. I Ferragnez fanno centro.