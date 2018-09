Chiara Ferragni torna su Instagram dopo 24 ore. Ecco perché è sparita, ma i fan non le credono

LEGGI ANCHE

è tornata su. Il profilo della Ferragni è stato spento per appena 24 ore, un tempo che è bastato per mettere in allarme i follower sui social. Ieri mattinaha pubblicato una storia in cui mostrava come stesse dicendo addio per un po' a Stories e post, insospettendo i fan che hanno fatto le ipotesi più disparate sull'evento: da una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip a una più semplice, e realistica, voglia di disintossicarsi per un po' da quello che per laè uno strumento di lavoro.E così dopo 24 ore esatteè tornata con un post su Instagram e delle Stories in cui spiega il motivo della sua breve assenza. «Ciao ragazzi, sono tornata su Instagram. Ieri mi sono presa un giorno libero, un detox digitale per rifocillare la mia mente e la mia pelle», dicein un primo messaggio. E infatti la foto che pubblica è proprio un'immagine pubblicitaria per una crema riparatrice da notte per il contorno occhi. «Questo settembre è stato il mese più impegnato della mia vita e siamo solo a metà. C'è stato il matrimonio, la New York fashion week quella a Milano, Parigi, sto filmando il mio documentario e c'è da fare il videoclip di Fedez», continua l'impegnatissima, che è anche mamma di un bambino di pochi mesi. «Amo la mia vita, i miei amici, la mia famiglia e amo davvero il mio lavoro. Ma ogni tanto è importante prendere un giorno libero e concentrarsi solo sulla famiglia e gli amici», ha concluso.Come di consueto accade sul profilo di Chiara Ferragni, i follower si sono divisi tra quanti sono convinti che la loro beniamina abbia semplicemente deciso di prendersi una sacrosanta pausa, così come dichiarato, e quanti invece sono molto più scettici e critici. In molti sono convinti che la pausa di Chiara da Instagram non sia stata altro che una mossa di marketing studiata da una brava imprenditrice, quale è la Ferragni, per poter rivendere il suo primo post dopo il silenzio (non a caso una pubblicità) a caro prezzo. Peccato che a qualcuno questa mossa non sia piaciuta, e parlando addirittura di perdita di credibilità da parte dell'influencer.