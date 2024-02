Chiara Ferragni parla per la prima volta dopo la separazione da Fedez: «Sono giorni tosti, non è un bell'anno ma rimaniamo positivi»

Chiara Ferragni torna a parlare sui social. Per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, l'influencer appare in una storia sul suo profilo Instagram dove si rivolge direttamente ai suoi follower.

E spiega il motivo della sua assenza.

Cosa ha detto

«Ciao ragazzi, è da un po' che non mi faccio sentire. Sono state delle giornate un po' toste - dice Chiara, postando un video - ma volevo salutarvi. Vi leggo sempre e volevo ringraziarvi perché mi sapete stare sempre molto vicini in qualsiasi momento della mia vita». Condividendo alcuni messaggi mandati dai suoi fan aggiunge: «Mi viene da ridere perché questo dovrebbe essere l'anno del Toro, ma credo che questo sia tutto tranne che un bell'anno per me ora. Però rimaniamo positivi».

In crisi da mesi

Intanto emergono nuovi retroscena sulla crisi da Fedez. Una crisi che - a quanto racconta il settimanale Oggi - era in atto da mesi. Lui dormiva al piano di sotto in una stanza vicina allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi. Tutto è cominciato a dicembre, dopo lo scandalo del pandoro, Fedez avrebbe preteso, senza ottenerlo, il licenziamento immediato di Fabio Maria Damato, il manager più vicino alla moglie, anch’egli indagato. Da lì, continue liti. Lui fugge a Miami con l’assistente Eleonora («Dovevo prendere una boccata d’aria», confida agli amici). In mezzo, la sceneggiata della cenetta romantica di San Valentino, da Cracco, immortalata da un filmino di 16 secondi. Di fatto, la coppia vive separata già da qualche mese.