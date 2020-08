Chiara Ferragni e la foto del mini-décolleté, haters scatenati: la sua risposta spiazza tutti

Chiara Ferragni , la foto del mini-décolleté su Instagram. Gli haters: «Che tett*** piccole». La sua risposta spiazza tutti. L'influencer più famosa del mondo - in vacanza con il marito Fedez, il figlio Leone e un gruppo di amici in Sardegna - ha appena postato uno scatto che ha fatto subito il giro del web.

Costanza Caracciolo, prima foto in bikini dopo il parto. Le fan apprezzano: «Ci fai sentire meno inadeguate»

Chiara Ferragni mostra la "pancetta" su Instagram: «Normalizziamo il corpo delle donne». Il post fa il pieno di like

Nell'immagine, Chiara Ferragni si trova di fronte alla piscina della sua casa vacanze. La moglie di Fedez indossa un vestitino nero a stelline con una scollatura vertiginosa che non lascia nulla all'immaginazione. Immediati i commenti dei fan: «Sei bellissima, stupenda». Ma c'è un hater all'attacco che scrive: «Senza tett***, sei piatta». A stretto giro, però, arriva la risposta dell'influencer che spiazza tutti: «Adoro che nella tua bio scrivi 'non esistono problemi, solo soluzioni' e pensi che il mio seno piccolo sia un problema. Ma tutto ok?».

La replica Chiara Ferragni fa il pieno di like. E una follower scrive: «Sei di esempio per tutte le ragazze senza seno. Anche se hai molti soldi, non ti sei rifatta. Sei una grande, ti ammiro!». Anche in questo caso l'influencer risponde: «Small boobs team <3». I fan sono con lei: «Brava Chiara».

Ultimo aggiornamento: 5 Agosto, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA