Chiara Ferragni a Sanremo, il look per il monologo un messaggio agli hater? Il gossip: «Le frasi ricamate sul vestito»

Chiara Ferragni è a poche ore dall'esordio a Sanremo e già impazzano in rete i gossip: cosa dirà (nel corso del suo monologo)? Cosa indosserà?

Il monologo e il look a tema

L'imprenditrice digitale, che non ha fatto mistero di essere molto emozionata nel salire sul palco dell'Ariston, ha reso noto che leggerà un testo scritto di suo pugno: al centro il racconto di sé e il femminismo con un messaggio alle donne per incoraggiarle a credere in loro stesse e inseguire i loro sogni senza mezzi termini. Chiara potrebbe anche affrontare un altro tema che le sta a cuore vista la presenza sua - e di tutta la famiglia - sui social: quello degli hater, cui ha già accennato in conferenza stampa. «Penso che l'odio faccia sempre male, che sia giusto parlarne. Siamo troppo abituati al fatto che chi si espone viene bersagliato. Tutti abbiamo delle insicurezze ma dobbiamo concentrarci su quello che abbiamo da offrire al mondo. Ci saranno sempre persone che ci criticheranno, a cui non piacerà quello che facciamo. Ma dobbiamo imparare a farci scivolare addosso questa negatività», aggiunge. E sul web sta impazzando un gossip lanciato dal giornalista Santo Pirrotta alla trasmissione "Citofonare Rai2": l’abito che indosserà per l’occasione sarà parte integrante del monologo.

Attesa per gli outfit: avranno un filo conduttore

Gli stilisti che la vestiranno, ha già reso noto l'influencer, sono Maria Grazia Chiuri per Dior e Daniel Roseberry per Schiaparelli: ma tutti gli outfit avranno un filo conduttore, e per il monologo potrebbe trattarsi, secondo i beninformati, di un modello con le frasi degli hater ricamate (i nomi, come dicono alcuni, ci sembra un'ipotesi poco probabile).