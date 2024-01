Chiara Ferragni torna su Instagram, il messaggio ai fan: «Mi siete mancati. Come state? Nella vita c'è sempre tempo per ripartire»

Chiara Ferragni è tornata su Instagram. «Mi siete mancati». Dopo 20 giorni di silenzio dal caso Balocco l'imprenditrice digitale è tornata sui social con una "story" con tanto di spazio per i commenti dei lettori, da inviare direttamente all'influencer rispondendo alla sua domanda "Come state?".

Poi una seconda storia, in cui la Ferragni manda un ringraziamento speciale ai suoi fan: «Una cosa mi sento di dirla.

Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicino e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che mi hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social».

Ferragni torna su Instagram

Un messaggio per i follower che non l'hanno abbandonata: «Grazie a chi c'è, a chi asoclta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, e io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero».