Chiara Ferragni, lacrime in diretta: «Ragazze, denunciate chi abusa di voi»

«Io che piango a leggere i vostri messaggi».piange sul serio. L'influencer e imprenditrice di Cremona ha raccolto molte storie di ragazze che hanno subìto degli abusi. Che sia TikTok, Instagram o Twitter, la moglie dista utilizzando la quarantena per impegnarsi in argomenti di “peso”, che non siano solo scarpe e vestiti o le simpatiche avventure del piccole Leone.«Un terzo delle donne del mondo viene o verrà molestata o abusata: è il momento di agire», racconta. «Provate sempre a denunciare, anche se sono passati i termini», dice ancora. «Spero che tanti trovino il coraggio di denunciare», sprona le ragazze che le scrivono. Emerge dunque, un lato umano che agli albori della sua carriera sembrava impossibile ipotizzare. Con Fedez ha avviato una raccolta fondi per l'emergeza, poi è andata a fare volontariato. Adesso è in prima linea contro abusi, violenze e per le sue denunce contro il. «Questi messaggi fanno veramente male al cuore», la sua risposta con tanto di lacrime dopo aver letto migliaia di messaggi dei ragazzine fragili e piene di tristezza perché hanno subìto atti di violenza.