Chiara Ferragni, la sua pumpkin bag costa una fortuna. Fan indignati: Chi può permettersi una cifra simile?»

Chiara Ferragni è solita postare sul proprio profilo Instagram molte foto in cui sfoggia le sue borse firmate e all'ultimissima moda. Uno degli scatti più recenti che ha attirato l'attenzione dei fan, è quello che la ritrae con addosso un completo nero e una borsa di piccole dimensioni che fa contrasto perché di colore giallo. È la Pumpkin Bag di Louis Vuitton che vale un occhio della testa.

La borsa di Chiara Ferragni

La borsa a forma di zucca indossata da Chiara Ferragni è un'esclusiva handbag firmata Louis Vuitton, ed è una vera e propria opera d'arte, uno dei gioiellini provenienti da una capsule collection del marchio francese. La borsa è un'edizione limitata e proprio per questo, oltre a un fattore di design, vale moltissimo. Il prezzo dell'accessorio si aggirerebbe intorno ai 12.000 dollari che corrispondono a 11.000 euro. Chiara Ferragni è molto affezionata al brand e proprio per questo motivo, un pezzo così pregiato non poteva mancare all'interno del suo guardaroba.

I commenti dei fan

Non appena è stato reso noto il prezzo della borsa indossata da Chiara Ferragni, i fan si sono scatenati sui social. Qualcuno ha scritto: «A me non sembra artigianato e nemmeno un'opera d'arte», «Preferisco una bella borsa in cuoio che rimanga davvero un pezzo unico nel tempo» oppure «Chi può permettersi di spendere tale cifra per una borsa? Uno schiaffo alla povertà».