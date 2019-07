Chiara Ferragni, la tenera foto di Leone in piscina. I fan notano un particolare: «Ma è dipendente?»

di Emiliana Costa

Chiara Ferragni e la tenera foto di Leone in piscina. Ma i fan notano un particolare: «È dipendente?». L'influencer più famosa del mondo è atterrata questa mattina in Sicilia con il marito Fedez e il figlioletto. Giusto il tempo di disfare i bagagli e poi subito un tuffo in piscina. Ma l'attenzione dei follower è attirata da un dettaglio.

​Nelle immagini di Leone in piscina, condivise da Chiara Ferragni su Instagram, appare un particolare già apparso in altre foto del bimbo. «Ma è tappo-dipendente?», chiede ironico un fan. E ancora: «Ma la domanda è: alla fine il tappo della bottiglia lo ha lasciato?». I follower fanno riferimento al fatto che in diverse foto Leone appare con un tappo in mano, forse un suo giochino prediletto. In ogni caso, la tenera gallery di Leone in piscina (con tanto di tappo) fa impazzire i fan e in appena due ore sfiora i 200mila like. I Ferragnez colpiscono anche in Sicilia.

