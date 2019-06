Chiara Ferragni, foto dei piedi con Fedez e Leone. I fan notano un particolare

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rapper ha pubblicato uno scatto suche in pochi minuti è diventato virale. Nell'immagine, i piedi di tutta la famiglia Ferragnez, accompagnati da un'ironica didascalia: «». Sule ultime novità.sono ormai famosi sui social. E nonostante siano spesso bersaglio degli haters, l'influencer e suo marito non se ne fanno un cruccio. Anzi, ci scherzano su.», domanda un follower. E ancora: «». C'è poi chi commenta i piedi in generale: «». E chi fa riferimenti cinematografici: «».In ogni caso, la foto spopola sui social, conquistandoChiara Ferragni e Fedez colpiscon ancora.