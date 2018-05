Ferragni, lo strano sfogo su Instagram: «Scusate saranno gli ormoni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fashion blogger Chiara Ferragni si sfoga. Piange su Instagram. «Sono qua - spiega - c'è Leo, Fede sta facendo stories. Siamo tutti in un momento sensibile». Non spiega bene cosa sia accaduto.«Forse saranno gli ormoni», dice. E ringrazia i suoi fan, augurando a tutti la buonanotte. «Questo è uno di quei momenti in cui ancora più del solito sono felice - continua la blogger - di potervi dare l'ispirazione per poter fare qualcosa di positivo, che è il fine di tutto quello che faccio».