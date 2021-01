Chiara Ferragni, paura per una caduta in gravidanza: «Visita di controllo, non si sa mai»

Piccolo spavento per Chiara Ferragni, che ha raccontato sui social di essere caduta e di essere corsa a fare una nuova ecografia a poche ore di distanza dall'ultima per essere più tranquilla. La moglie di Fedez, infatti, è incinta di una bambina e temeva che potesse esserle successo qualcosa. «Ieri ho fatto una piccola caduta mentre camminavo nella natura (senza farmi nulla) ma in gravidanza non si sa mai quindi oggi ho fatto un'altra visita di controllo», ha detto su Instagram.

L'imprenditrice digitale è quasi all’ottavo mese di gravidanza e ha avuto modo di vedere ancora una volta la bambina. Ha pubblicato le ecografie tridimensionali in un post sui social. In uno scatto si vede la piccola sorridere. Il ricordo della prima gravidanza è ancora molto vivo. Chiara è stata costretta al riposo forzato mentre aspettava il primogenito Leone.

Ha dovuto trascorrere gli ultimi due mesi della gestazione a letto per via di un problema alla placenta e subito dopo si è dovuta sottoporre a un parto cesareo d’urgenza. La nascita della piccola è prevista per la fine di febbraio e ancora non si conosce il nome scelto dai genitori. Potrebbero deciderlo dopo averla vista.

