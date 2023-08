Chiara Ferragni al parco con la famiglia: «La più bella giornata in montagna». Un hater: Noi poveri. Lei risponde così

Per i Ferragnez le vacanze continuano. Dopo aver trascorso qualche settimana a Ibiza, Fedez, Chiara Ferragni, Leone e Vittoria si stanno godendo gli ultimi giorni di relax sulle Dolomiti. E proprio nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha voluto condividere, attraverso il suo profilo Instagram, con i suoi fan un momento speciale in famiglia: una passeggiata in bicicletta in montagna, sull'Alpe di Siusi che si trova in Trentino Alto Adige.

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«La giornata più bella andando in bicicletta in montagna con i bambini e guardandoli divertirsi presso “il sentiero delle streghe”: un parco giochi nella foresta tutto fatto di boschi». Sono queste le parole che Chiara Ferragni ha scritto a corredo del post pubblicato su suo profilo Instagram.

Momenti tenerissimi "in family" e lunghe passeggiate in bicicletta che non sono passate inosservate ai fan. Tuttavia, un commento di un follower ha catturato l'attenzione di Chiara Ferragni. «Noi poveri ciao», ha scritto un utente.

L'influencer non ci ha pensato due volte a rispondere a tono: «Guarda che questo è un parco gratis».