Chiara Ferragni sempre con gli occhiali da sole: svelato il motivo. «Devo farmi controllare»

Chiara Ferragni ha avuto un piccolo incidente agli occhi. L'imprenditrice digitale al momento impegnata a Parigi per la settimana della moda, è stata raggiunta da Fedez e i due figli, Leone e Vittoria per una mini vacanza a Disneyland.

Tra gli ultimi post condivisi sul social Instagram, i seguaci hanno notato un piccolo dettaglio: l'influencer porta costantemente gli occhiali da sole scuri. Il motivo però, stranamente, non è dovuto a una scelta di stile: Chiara si trova costretta a indossarli. Ma cosa è successo?

Cosa è successo

La moglie di Fedez si trova costretta a coprire gli occhi anche nei luoghi chiusi. I fan, si sono chiesti perché: dopo poche ore l'imprenditrice digitale ha rotto il silenzio e ha spiegato cosa è successo. È stata lei stessa a spiegarlo in una storia su Instagram. In lingua inglese per i fan internazionali, Chiara ha spiegato che era appena arrivata a Disneyland e stava giocando con Leone e Vittoria sul pavimento, quando a un certo punto uno dei due figli, per sbaglio, le ha infilato un dito nell'occhio destro. Chiara ha mostrato le condizioni dell'occhio e poi a corredo del video ha scritto: «Ho bisogno di farmi controllare da un dottore adesso». L'occhio oltre a essere visibilmente arrossato, impedisce anche alla Ferragni di aprirlo totalmente.