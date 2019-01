Chiara Ferragni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allanon poteva mancare L'influencer ha attirato l'attenzione con un look trasgressivo che in molti suhanno giudicato "volgare". Lo scatto che ha fatto gridare allo scandalo mostra un abito nero intrecciato e aperto sui lati con laccetti che lasciano supporre l'assenza di biancheria intima. Da regina dei social qual è, ha subito riscosso un boom di commenti e di like.Non sono mancati gli haters e i detrattori di questi ultimi. Ne è nato un vero e proprio dibattito. «Un insaccato è più sexy di te...», scrive un utente, mentre altri sottolineano la nudità e la volgarità. Il vestito non è piaciuto, dunque, soprattutto a chi ricorda che è una madre e che dovrebbe diffondere il buon gusto in rete.C'è chi la definisce "illegale" e chi sottolinea di preferirla classica ed elegante. Che sia bella o no, che piaccia o meno, ha raggiunto il suo scopo: in poche ore il post con l'abito che la lascia mezza nuda ha conquistato più di 600mila like.