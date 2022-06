Chiara Ferragni in topless su Instagram: due ciliege a coprire il seno. E Fedez risponde così

Chiara Ferragni in topless su Instagram, e Fedez risponde con la sua solita ironia. La fashion blogger ha postato sul suo profilo una sua foto in topless, con due ciliege a coprire il seno (per evitare la censura): «My body, my choice», il messaggio di Chiara (il mio corpo, la mia scelta). Una foto che ha raccolto valanghe di like e commenti, anche da parte di vip come Heidi Klum e Paris Hilton.

Ma come ha reagito il marito Fedez? Con la sua solita ironia: «Per me due chili di ciliegie, grazie», scrive il rapper. L'allusione è all'emoji scelta dall'influencer per coprirsi il seno. Pioggia di like anche per lui. Del resto, sui social, i Ferragnez hanno pochi rivali.