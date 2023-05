Diventa un caso l'ultimo selfie di Chiara Ferragni: non tanto lo scatto di per sè, senza veli quanto basta, quanto la polemica scatenata dal commento di Giulia Dedola, ragazzina di 11 anni e campionessa di equitazione. Nel mezzo dei soliti commenti hater, al selfie in lingerie dell'influencer ha risposto Giulia Dedola, 11 anni. «Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare», commenta Giulia, che in una giornata ha raccimolato migliaia di assensi a suon di like e i titoli dei principali siti di informazione.

Il commento e la replica

«Compro tante cose tue, quaderni, costumi da bagno, vestiti - ha scritto la ragazza - mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari, danno messaggi sbagliati non c'è un senso a questa foto». E Chiara, che generalmente tende a ignorare i commenti negativi (o tutt'al più a rispondere seccamente), trovandosi al centro di un polverone mediatico scatenato da una ragazzina così giovane, si è sentita di replicare. «Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora».

I dubbi

Un commento un po' da arrampicata sugli specchi calcolando l'età dell'interlocutrice. Il messaggio di osare mettendosi nude, quindi sarebbe rivolto anche alle ragazzine che, per inciso, sono il maggior pubblico dei prodotti del marchio Ferragni, come spiega bene la piccola Giulia. E che possono anche avere qualche difficoltà a collegare la nudità al "Pensati libera" ostentato fino al palco di Sanremo: più facile pensare a un modello da imitare. Le bambine (o poco più) che seguono i Ferragnez sono da annoverare tra i tanti "puritani" da "far incazzare"? Anche Chiara ha una figlia che tra pochi anni sarà un'undicenne anche lei: il messaggio della nudità libera varrà anche per Vittoria? Una domanda che le ha fatto anche la piccola Giulia. La quale purtroppo non potrà avere le risposte che cerca. Intanto è diventata suo malgrado un'altra vittima degli hater: la mamma Viktoria ha spiegato a Repubblica di aver dovuto «disattivare le notifiche ai suoi post per evitare che leggesse commenti poco piacevoli».