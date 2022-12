Chiara Ferragni svela il motivo del cerotto sul braccio: «Mi sono tolta un neo, ho avuto paura»

Chiara Ferragni ha svelato il mistero del cerotto sul braccio. I follower se lo chiedevano da settimane ormai e dopo giorni di silenzio, l'imprenditrice digitale ha deciso di rispondere con un video su TikTok. In vacanza a St. Moritz con i figli Leone, Vittoria e il marito Fedez, la 35 enne ha raccontato ai follower una volta per tutte il motivo per cui ha portato il cerotto per due settimane: «Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare...», ha esordito Chiara.

Cosa ha detto

«Una volta all'anno, adesso una volta ogni sei mesi faccio una visita completa dei nei perché ho familiarità con i tumori della pelle, come melanomi... per questo motivo li controllo spesso». Poi entra nel dettaglio: «Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era diverso e per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo», ecco il motivo del cerotto sul braccio finalmente svelato.

Poi rassicura i fan sul suo stato di salute: «Per fortuna è arrivato il risultato dell'estologico ed è tutto ok».

Chiara invita tutti a sottoporsi ai controlli e manda un messaggio di prevenzione: «Questo per dirvi controllatevi sempre i nei perché sono veramente fra i tumori peggiori. Però, facendo spesso visite sono anche quelli più facili da trovare e da tenere sotto controllo».