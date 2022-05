Chiara Ferragni, il triste ricordo del Met Gala 2015: «Periodo deprimente, ero in una relazione che non funzionava»

I Ferragnez saranno al Met Gala 2022. Chiara Ferragni su Instagram ha ricordato la sua prima volta all'esclusivo evento newyorchese, datata 2015, con un post molto intimo in cui ha rivelato alcuni inediti dettagli della sua vita privata: «Venni invitata da Calvin Klein ed avevo tanta paura di essere lì. Il 2015 è stato un periodo molto deprimente della mia vita: vivevo a Los Angeles, avevo una relazione che non funzionava, mi sentivo così sola e professionalmente in gabbia, mentre altre persone prendevano la maggior parte delle mie decisioni».

Met Gala 2022, Chiara Ferragni e Fedez parteciperanno per la prima volta (firmati Versace)

L'imprenditrice digitale rivolge poi un pensiero alla se stessa del 2015: «Il Met Gala fu comunque fantastico, ma se penso a quell'anno posso solo pensare “Buon lavoro Chiara per uscire da questo momento della tua vita, crea le tue regole e diventa il tuo capo, prendi le tue decisioni e crea la famiglia che hai sempre sognato”. Se Chiara del 2015 vedesse Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia, ed è questo che significa per me questo Met Gala: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa. Tutti meritiamo di sentirci così».

Chi è l'ex fidanzato di Chiara Ferragni

All'epoca Chiara Ferragni era fidanzata con il fotografo americano Andrew Arthur. L'imprenditrice digitale comprò casa a Los Angeles e viaggiava spesso dall'Italia agli Stati Uniti per stare insieme a lui. Impossibile non pensare, dunque, che la «relazione che non funzionava» del post pubblicato oggi sia riferita proprio ad Andrew.

Cos'è il Met Gala

Il Met Gala 2022, l'esclusivo galà annuale di raccolta fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, si tiene oggi 2 maggio. Il tema di quest'anno è "In America: An Anthology of Fashion", in onore dell'omonima mostra ospitata nel museo dal 7 maggio al 5 settembre. L'esposizione celebra la moda Usa dal XIX alla metà del XX secolo. Il tema del red carpet di quest'anno è Gilded Glamour, che si riferisce all'età dorata americana, (1870 al 1890). A presentare l'edizione 2022 del Met Gala, saranno Blake Lively e il marito Ryan Reynolds, l'attrice e regista Regina King e e l'attore e autore Lin-Manuel Miranda. Presidenti onorari della serata saranno Tom Ford, il ceo di Instagram Adam Mosseri e Anna Wintour.