Chiara Ferragni, le tenere foto al mare con Vittoria. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «È pericoloso!»

Chiara Ferragni al mare con la piccola Vittoria, ma un dettaglio fa infuriare i fan: «È pericoloso!». L'imprenditrice digitale ha trascorso qualche giorno di vacanza con il marito Fedez e i figlioletti Leone e Vittoria a Forte dei Marmi. Chiara Ferragni ha condiviso una serie di tenere foto con la secondogenita che tocca con i piedini la prima volta l'acqua.

Nelle immagini, mamma Chiara tiene Vittoria in piedi sul bagnasciuga. La bimba di tre mesi indossa un cappellino con il suo nome e un costumino intero colorato. Immediati i commenti entusiasti dei fan: «Bellissime, tenera Vittoria». E ancora: «Con i piedini nell'acqua, che signorina».

Ma alcuni follower notano un dettaglio: «È troppo arrossata la bambina». E ancora: «Sta troppo tempo sotto il sole a fare foto, è pericoloso». «Ha le braccine rosse». In ogni caso, le tenere foto al mare fanno il giro del web. Boom di like per baby Vittoria.