Chiara Ferragni infastidita dai Maneskin: cosa è successo alla Milano Fashion Week? Il video diventa virale su TikTok

Chiara Ferragni e Maneskin, moda e rock che si incontrano. La Milano Fashion Week ha dato loro la possibilità di incontrarsi, ma non solo... perché i componenti della band si sono ritrovati seduti accanto all'imprenditrice digitale durante la sfilata di Gucci. Un serie di immagini riprese dai presenti alla sfilata e che avrebbe alimentato una serie di commenti al vetriolo sul web. Alcuni, infatti, hanno notato l'espressione di Chiara Ferragni non proprio felice mentre i Maneskin si scatenavano durante la sfilata.

Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week

«Chiara palesemente scocciata, lei non ne poteva più», si legge tra i commenti sotto al video diventato virale su TikTok. Il filmato immortala il momento in cui durante l'evento Thomas Raggi e Victoria De Angelis hanno cominciato a ballare seguendo il ritmo della musica mentre era in corso la passerella della Maison di moda.

A far parlare, tuttavia, è stata l'espressione di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale sembra non condividere affatto lo stesso entusiasmo dei due componenti della band, che al contrario pensano solo a divertirsi. Scatenati loro e scocciata lei. Il video è diventato un meme divertente che in molti hanno condiviso sui social sottolineando l'espressione infelice e distaccata della Ferragni.

Lo show dei Maneskin a Torino

La bomba Maneskin è esplosa ieri sera al Pala Alpitour di Torino. «Don't wanna sleep» ha aperto l'attesissima seconda tappa in Italia del «Loud Kids Tour», riproposto dopo il nuovo album «Rush». Un inno che suona come una sveglia davanti agli oltre 13mila che attendevano la band romana da giorni. Nel trionfo del 'politicamente scorrettò, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno trascinato Torino nel «Gossip», travolgendo la folla al ritmo incontenibile di «Zitti e buoni», pezzo con cui due anni fa hanno vinto il festival di Sanremo e l'Eurovision song contest.