Chiara Ferragni, il manager Fabio D'Amato (di cui Fedez chiede il licenziamento) non c'è alla cena con gli amici. La frecciatina: «Gli anni importa con chi li passi»

Chiara Ferragni è tornata a postare normalmente sulle sue storie Instagram, dopo un lungo periodo di pausa dai social a causa del pandoro gate. Si è parlato a lungo delle possibili ritorsioni che questa grande crisi di comunicazione potrebbe avere sulla sua relazione con Fedez, alcuni hanno già insinuato ci siano trattative con un avvocato divorzista o comunque che ci sia una profonda crisi tra i due, ma il motivo di queste liti sarebbe sempre quello: il rapper riterrebbe Fabio D'Amato, manager della Ferragni, responsabile dello scandalo e ne chiederebbe il licenziamento.

L'assenza di Fabio D'Amato

Chiara Ferragni ha condiviso delle storie in cui appare con alcuni suoi amici, tra cui anche l'americana Pardis Zarei e Angelo Tropea. Grande assente alla cena con gli amici è il manager Fabio D'Amato, impegnato in un compleanno con alcuni colleghi del team di Chiara Ferragni, come Maria Sheila Miani che collabora con l'imprenditrice digitale dal 2015.

La loro assenza (e lontananza) sarà stata un caso? Oppure Fabio D'Amato ha ricevuto il "benservito" da Chiara Ferragni? Intanto Fabio non si arresta e lancia una frecciatina: «Non importa quanti anni passano, ma con chi hai deciso di condividerli». A chi si starà riferendo? Si tratta di una semplice frase per augurare un buon compleanno o c'è qualcosa dietro?