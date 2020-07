Chiara Ferragni, scatto di famiglia in costume. I fan impazziscono per la mamma: «Che bona è»

Chiara Ferragni pubblica una foto di famiglia in costume e a ricevere più complimenti inaspettatamente è la bella mamma dell’influencer, Marina di Guardo. Chiara, in vacanza in Sardegna, ha scelto una location di mare per condividere un post dal suo seguitissimo account Instagram.

A dar bella mostra di sé nello scatto Chiara, le sorelle Valentina e Francesca e appunto la mamma, che è in vacanza con loro assieme al suocero Franco Lucia e il piccolo Leone. Dagli scogli la famiglia sorride in costume e a ricevere molti commenti positivi è stata proprio Marina di Guardo. Il primo è quello di Elettra Lamborghini, che ha sentenziato: «Ma scusaaa ma tua mamma che bona é cioéee!», seguita da moltissimi altri follower.

Gli apprezzamenti vanno da «Quattro bellissime donne!! la mamma poi....vi batte tutte😅😘😘»,a «Bella la mamma bella la figlia/figlie bella tutta la famiglia 😍😘😘😘😘», passando per «La mamma è sempre la più bella Complimenti». Le note positive insomma non mancano e qualche fan azzarda anche un paragone a stelle s strisce con un «E le Kardashian mute».

