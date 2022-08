Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, fisico invidiabile a 60 anni. Foto in bikini durante la vacanza in Sardegna

Chiara Ferragni ha una rivale in fatto di stile: la mamma. Marina Di Guardo è più sexy che mai. In vacanza in Sardegna, la scrittrice ha pubblicato una carrellata di foto in cui si rilassa tra le acque cristalline della Costa Smeralda. Tra gli scatti, non mancano quelli in cui mette in mostra la forma fisica perfetta. Sessant'anni compiuti lo scorso ottobre, ma la mamma dell'impreditrice digitale rivela un fisico invidiabile. Il bikini indossato rivela una silhouette da mozzare il fiato, che mamma Marina mostra fiera sui social.

APPROFONDIMENTI ICONA DI STILE Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, fisico invidiabile a 60... AMORE VERO Chiara Ferragni e Fedez, il video del primo appuntamento:... FERRAGNEZ Chiara Ferragni e Fedez, super vacanza a Ibiza: Leone e Vittoria... A CANESTRO Chiara Ferragni, Fedez e la prima volta a basket post operazione:...

Marina Di Guardo in vacanza

La figlia è volata pochi giorni fa a Ibiza con la famiglia al completo, Marina di Guardo invece ha preferito vivere l'estate tutta italiana. In compagnia del fidanzato Antonio, si diletta tra barche e cene di lusso. Tale madre, tale figlia. Marina Di Guado ama documentare le sue giornate con i follower su Instagram. Si è lasciata così immortalare in uno scatto sexy, a prova del fatto che la scrittrice non percepisce per niente il peso dell'età.

Bikini da urlo

Ha scelto un costume a due pezzi apppariscente: il sopra è ricamato e pieno di colori, il sotto invece è total white. Posa in modo elegante, lasciando intravedere il tatuaggio sul braccio e il fisico scolpito. Poi imprezziosisce il look balneare con degli orecchini, occhiali da sole e l'immancabile sorriso che ogni volta conquista tutti. Che icona di stile mamma Marina!

Cosa ne pensa Chiara Ferragni delle foto super sexy? Basta aprire il post per vedere i commenti dell'Influencer: emoticon di fuochi e cuori per la mamma più famosa dei social.