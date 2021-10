Fedez, Chiara Ferragni e l'incredibile look a Parigi. Il commento choc: «Hai rubato le t****ine ad Ironman»

Chiara Ferragni sbarca a Parigi per la settimana della moda ed esibisce un maglione che lascia tutti senza parole. A cominciare da Fedez: il suo commento al post della moglie su Instagram scatena i fan. «Back in Paris for 24 hours» scrive lei nel post dalla capitale francese. Ma l'attenzione cade tutta sul suo look total white.

FERRAGNI E IL MAGLIONE A PARIGI

Chiara Ferragni ha postato qualche ora fa una foto su Instagram da Parigi mentre indossa, seduta nella camera di un elegante hotel nel cuore di Parigi, un maglione bianco con delle insolite coppe d'oro sul seno. Un look che non passa certo inosservato, tanto meno a Fedez che commenta sui social: «Hai rubato le tettine ad Iroman?». Apriti cielo, dopo le parole del marito si sono susseguiti centinaia di commenti sul social.

I fan dei Ferragnez si sono lasciati andare. Tantissimi molto perplessi davanti al maglione super griffato della Ferragni e altri divertiti dal siparietto famigliare.