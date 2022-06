Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Fedez: «Complimenti amore mio»

Annuncio a sorpresa: Chiara Ferragni sarà madrina di apertura e chiusura del Festival di Sanremo 2023. Le emozioni trapelano dai volti di Chiara e Fedez che, per festeggiare si abbracciano e sorridono. «Complimenti amore mio!» dice Fedez in una story Instagram mentre Chiara gli sorride e dice: «Mi tremano le mani».

Già in alcune stories precedenti, Chiara aveva fatto trapelare l'intensità della giornata lavorativa. «Sono stanca, ho lavorato tanto, ma belle cose...» dice col sorriso a poche ore dall'annuncnio ufficiale al TG1 da parte di Amadeus.

Prima che Amadeus desse l'annuncio, Fedez, in diretta, commenta il momento: «Spoiler, attenzione, attenzione» dice per creare suspence. E subito, com'è nel suo stile, anticipa la big news: «Lo conduce mia moglie, devo dirlo prima io di Amadeus, lo conducemia moglie!» urla con, in sottofondo, Chiara che lo invita ad aspettare. E,poi, scherzando, riprende il post di Chiara Ferragni insieme ad Amadeus e scrive "Complimenti Amore mio (Intendo Amadeus).