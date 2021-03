Chiara Ferragni , Leone e la foto con il nuovo taglio di capelli. Oggi, l'imprenditrice digitale ha condiviso due tenere foto del figlioletto di tre anni che hanno fatto subito il giro del web. Nel primo scatto, Leone appare imbronciato con i suoi folti riccioli biondi in primo piano. Nella seconda immagine, il primogenito di Chiara e Fedez sorride e mostra un nuovo taglio di capelli. Mamma Chiara Ferragni commenta così nella didascalia: «I due stati d'animo di Leo». Immediati i like e i commenti dei fan. «È bellissimo con il nuovo taglio, stupendo». E ancora: «Che bei riccioli biondi». Ma alcuni utenti notano un dettaglio: «Ma chi ha tagliato i capelli a Leone se la Lombardia è in zona rossa?». Alcuni fan lanciano l'ipotesi: «È stata Chiara a tagliargli i capelli ed è stata anche brava».

Ma c'è chi non è d'accordo: «È stato il suocero Franco che ha vissuto con loro anche lo scorso lockdown». E c'è chi ci scherza su: «Se Chiara è così brava a tagliare i capelli, le porto anche mio figlio che ha bisogno». Per ora, i Ferragnez non avrebbero commentato e sul "parrucchiere in famiglia" è giallo. In ogni caso, il nuovo taglio di Leone conquista i fan e, neanche a dirlo, è boom di like.