Chiara Ferragni e Fedez, il gesto choc di Leone verso il nonno. Fan increduli: «Ma che fa?»

Chiara Ferragni , il gesto inaspettato di Leone verso nonno Franco. Fan increduli: «Ma che fa?». I piccoli Leone e Vittoria Ferragnez, i bimbi più amati dei social, si trovano a Forte dei Marmi con i nonni paterni, Tatiana e Franco. I genitori, Chiara Ferragni e Fedez si trovano a Milano per motivi di lavoro e raggiungeranno i loro bimbi domani. Ma nonno Franco e nonna Tatiana li tengono aggiornati con foto e teneri video su Instagram. E proprio un filmato che riguarda il primogenito ha fatto il giro del web. Nelle immagini, Leone gioca con un giocattolo forse montato o aggiustato dal nonno. Il bimbo, infatti, gli è riconoscente e glielo dimostra con una frase tenerissima: «Come sei intelligente nonno...». Il papà di Fedez gli chiede il motivo e il bimbo rincara la dose (di dolcezza): «Perché sei intelligentissimo...».

Nonno Franco, commosso, commenta: «Mi sciolgo...». Il tenero video è stato condiviso anche sulle stories di Chiara Ferragni e di Fedez. Ma non è tutto. Poco fa, nonno Franco ha condiviso un nuovo video di Leone "furioso". Il papà di Fedez tenta di riprenderlo ma lui, come una piccola star, si rifiuta colpendo la camera. Anche in versione "furiosa" Leone scioglie il cuore dei fan.