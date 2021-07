Chiara Ferragni, la tenera reazione di Leone davanti al cartellone pubblicitario: «È la mia mamma!»

Con i suoi 24 milioni di follower Chiara Ferragni è una star indiscussa dei social e non solo. Se ne sta rendendo conto anche il piccolo Leone, 4 anni, che in un video pubblicato su Instagram reagisce sbalordito alla vista di un cartellone pubblicitario della mamma. «È troppo in alto» dice inizialmente il piccolo mentre si trova in auto. Poi, avvicinandosi, esclama teneramente: «La mia mamma!».

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Eurovision 2022, Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan conduttori?... LA VACANZA Chiara Ferragni e Fedez in spiaggia con la security? Cosa è... LO SCONTRO Ddl Zan, Chiara Ferragni contro Renzi: «Politici fate... FOLLOWERS Chiara Ferragni superata da Khaby Lame su Instagram: ecco come ha... INSTAGRAM Chiara Ferragni, fisico perfetto a pochi mesi dal parto: ecco i suoi... AUGURISSIMI! Chiara Ferragni, Vittoria compie 3 mesi: la tenera foto di Fedez con...

Eurovision 2022, Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan conduttori? L'indiscrezione Rai

Il breve filmato ha conquistato immediatamente il popolo dei social, con migliaia di like e condivisioni. «Amore mio quanto sei dolce» commenta Valentina Ferragni, sorella di Chiara e zia di Leone. E poi una valanga di cuori, da nonna Marina Di Guardo a quelli dei fan dei Ferragnez. Leo sempre più star dei social, proprio come papà Fedez e mamma Chiara, che ha trascorso gli ultimi giorni a Cannes per il festival del cinema.