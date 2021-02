Chiara Ferragni, Leone risponde a papà Fedez: «Non si dice quella parolaccia!»

Non si dice quella parolaccia. Padre corregge figlio: Leone rimprovera Fedez. In una story su Instagram Chiara Ferragni ha pubblicato un video in cui Fedez fa una domanda normalissima, chiede al bimbo se ha fatto i suoi bisogni:«Hai fatto la caccon***?». Leone dimostra di non apprezzare la domanda, quantomeno la scelta della parola e protesta: «Non si dice quella parolaccia». Il cantante scoppia a ridere e mamma Ferragni chiosa da lontano: «Si dice popò».

«Sembra un piccolo adulto, riprende il papà», commentano alcuni utenti. E ancora: «Incredibile, risponde come un grande». Tanti complimenti anche ai genitori: «Lo avete educato davvero bene, è sempre dolce e sorridente».

Intanto, continua l'attesa per la nascita della secondogenita. Il nome della bimba è ancora top secret: sappiamo solo che non comincia per B.

